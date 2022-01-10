Карасев сказал, у кого из политиков самый безупречный политический образ: политолог о том, кто вне конкуренции

Об этом сообщает «ВВ», ссылаясь на «НАШ».

Политолог Вадим Карасев считает, что самый безупречный политический образ среди политических деятелей у экс-премьер-министра, лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко.

«Безупречный – это Тимошенко. Тут даже, по-моему, вне конкуренции. Всегда в тренде, со вкусом, с учетом политической деятельности, функции своей. Причем этот стиль же надо менять – нельзя же быть в одном и том же политическом образе всю жизнь. Во-первых, это надоедает людям, а во-вторых, ты не удивляешь, а надо удивлять», - сказал политолог.