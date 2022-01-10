У нас не хуже - Полякова показала, где проводит зимние каникулы

Об этом пишет "ВВ" ссылаясь на сториз в Instagram артистки.

Оля Полякова решила скоротать время на своей роскошной даче в Киевской области. Здесь у певицы двухэтажный дом со всеми удобствами, свои огород и хозяйство, конюшня, причал с личной яхтой и некая застеклённая пристройка.

"Всем доброе утро! Вот смотрю я на наших чудесных звезд, которые постят прекрасные виды с островов. Но у нас здесь не хуже! Вот как прекрасно, вот как чудесно!", - отметила Оля показав вид из окна своего загородного дома.

Стоит добавить, что недавно Маша Ефросинина рассказала о болезни Поляковой.