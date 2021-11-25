Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

20:00

У Північній Кореї заборонили чорні плащі: "символ влади" Кім Чен Ина знімають з людей просто на вулицях

19:21

Шольц очолив уряд Німеччини: чого чекати Україні та чому Кремлю не варто радіти

18:10

З 1 грудня в Україні змінять розмір прожиткового мінімуму

17:10

The New York Times: Путін перевіряє, як далеко готовий зайти Байден в захисті України

15:49

Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко

15:01

Комаровский: Почему после вакцинации может развиваться тромбоз или миокардит?

14:03

Байдену видалили "потенційно передракове утворення": як зараз почувається президент США

13:09

Блогер покончила с собой в прямом эфире, а ее прах украли для "свадьбы призраков"

12:00

Сенаторы США предлагают увеличить военную помощь Украине – Politico

11:01

Вчені виявили новий COVID-штам із 32 мутаціями

10:00

В Кремле назвали условие нападения на Украину

09:00

Юрий Романенко: Заявление "Слуг" о том, что они перестанут ходить на ахметовские каналы – это самокастрация

08:10

Брітні Спірс поділилася фото "сумного" кота Степана з України

07:03

Водень для Європи: як Україна допоможе Заходу злізти з "газової голки" Росії

23:50

Нова коаліція в Німеччині вимагає від РФ припинити війну на Донбасі та повернути Крим

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

У Північній Кореї заборонили чорні плащі: "символ влади" Кім Чен Ина знімають з людей просто на вулицях

  7   0 25.11.2021, 20:00 | Новости, Мир
У Північній Кореї заборонили чорні плащі: "символ влади" Кім Чен Ина знімають з людей просто на вулицях

У Північній Кореї заборонили чорні плащі, як шкіряні, так і зі штучних матеріалів. Цей вид верхнього одягу прирівняли до "символу влади" Кім Чен Ина. Тому поліція знімає плащі з людей, які зважилися їх надягати, прямо на вулицях.

Про це повідомляє Radio Free Asia, інформує УНІАН.

Влада Північної Кореї вважає, що люди не можуть носити чорні плащі, бо це є "неповажним наслідуванням модному вибору" Кім Чен Ина. Шкіряні тренчі стали популярними у 2019 році після того, як лідер країни почав їх носити.

Спочатку плащі імпортували в Північну Корею з Китаю, їх купували тільки багаті люди, адже вартість тренчів дуже висока. Однак незабаром в самій країні почали виробляти таку верхній одяг зі штучного матеріалу, що істотно відбилося на ціні. В результаті плащі почали носити багато мешканців Північної Кореї. 

У відповідь на це влада країни наказала поліції вилучати плащі у людей. Правоохоронці знімають одяг з громадян прямо на вулицях. Крім цього, верхній одяг конфісковують у продавців.

Ситуація ускладнилася після того, як шкіряний чорний плащ надів не тільки Кім Чен Ин. У січні цього року на військовому параді всі високопоставлені чиновники країни з'явилися в аналогічному верхньому одязі. Після цього мода на тренчі зросла ще сильніше.

У чорному шкіряному плащі з'явилася також і сестра Кім Чен Ина, яка може стати наступним правителем Північної Кореї. Через це тренч прирівняли до "символу влади" в країні. Тому поліція влаштувала репресії - тепер гоніння на людей в чорних шкіряних плащах посилилися. 

Громадяни Північної Кореї обурені забороною на тренчі. Вони стверджують, що купили плащі на свої гроші, тому ніхто не має права відбирати у них одяг. Однак поліція вважає, що люди не можуть носити тренчі, бо це нібито "кидає виклик авторитету вищої гідності". 

Шкіряні плащі в Північній Кореї коштують для простих мешканців дуже дорого. Тренч з натуральної шкіри можна купити за 34 долари (близько 900 гривень), а зі штучної - 16 доларів (трохи більше ніж 400 гривень). І це в той час, коли середня зарплата жителя країни у 2021 році еквівалента вартості одного плаща з натуральної шкіри. 

УНІАН

Лента статей

Путин незаметно продвигается вперед: что происходит на востоке Украины — Atlantic Council

Путин незаметно продвигается вперед: что происходит на востоке Украины — Atlantic Council

The New York Times: США предупреждают союзников о возможном вторжении РФ на фоне скопления войск возле Украины

The New York Times: США предупреждают союзников о возможном вторжении РФ на фоне скопления войск возле Украины

Зеленський має визнати, що відсутність у нього політичноі волі та його некомпетентність створили загрозу національним інтересам, - Гайдай

Зеленський має визнати, що відсутність у нього політичноі волі та його некомпетентність створили загрозу національним інтересам, - Гайдай

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (556)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]