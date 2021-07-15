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Почему принцесса Анна недолюбливала Леди Ди?

  8   0 15.07.2021, 13:31 | Новости, Мир
Почему принцесса Анна недолюбливала Леди Ди?

Единственная дочь Елизаветы II и принца Филиппа принцесса Анна испытывала неприязнь к принцессе Уэльской Диане. По словам королевского писателя Ричарда Кея, "Анне не нравилось, как она выполняла свой королевский долг".

У дочери Елизаветы II был гораздо более традиционный подход к монархии и королевскому долгу. Об этом сообщает издание Express.

"Ей не нравилось, как она выполняла свой долг, и то, как она использовала СМИ для продвижения собственного бренда. У Анны в то время был гораздо более традиционный подход к монархии и королевскому долгу. Из-за этого у дочери королевы возникла сильная неприязнь к леди Ди", - рассказал подробнее королевский эксперт.

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