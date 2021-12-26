В Украине за сутки вакцинировались против COVID-19 менее 30 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки, 25 декабря привились от коронавируса 28 258 человек. Первую дозу получили 9 190 человек, вторую дозу - 18 716 человек, дополнительную дозу получили 104 человека, ревакцинальную дозу - 248 человек.

Об этом сообщает данные Минздрава.

С начала вакцинальной кампании в стране привит 14 583 761 человек, из них получили первую дозу - 14 583 759 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 13 393 62.

Всего в Украине получили дополнительную дозу вакцины 2 022 человека, а ревакцинальную (бустерную) дозу - 615.

Всего проведено 27 980 023 прививок.