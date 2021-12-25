Еще 117 тысяч украинцев привились от COVID, а ревакцинацию прошли 367, - Минздрав

В Украине за минувшие сутки привились от коронавируса более 117 тысяч человек. Из них ревакцинацию прошли - 367.

Об этом сообщают данные Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 24 декабря в стране 117 222 человека вакцинировались против коронавируса.

Из которых первую дозу получило 37 505 человек, полностью иммунизированны - 78 821.

Кроме этого, дополнительную дозу получили 529 человек, а ревакцинальную (бустерную) дозу - 367 человек.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в стране привито 14 574 571 человека, из них получили первую дозу - 14 574 569 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 13 374 911.

Всего в Украине получили дополнительную дозу вакцины 1 918 людей, а ревакцинальную (бустерную) дозу - 367.

Всего проведено 27 951 765 прививок.