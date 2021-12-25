ГСЧС перешла на усиленный режим службы

На круглосуточном дежурстве находятся более 7 тысяч человек личного состава и 2 тысячи единиц техники.

Спасатели ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы в период празднования Рождества Христова. Об этом сообщается на сайте ведомства в субботу, 25 декабря.

Указано, что до 09:00 28 декабря будет осуществляться усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности в пределах зон ответственности. Особое внимание будет уделяться объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться праздничные мероприятия.

Всего на территории Украины на круглосуточном дежурстве находятся более 7 тысяч человек личного состава и 2 тысячи единиц пожарно-спасательной и специальной техники, в том числе: около 300 человек и 50 единиц техники на объектах, задействованных к празднованию новогодних и рождественских праздников. Среди привлеченной техники - четыре самолета и пять вертолетов.