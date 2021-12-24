В Україні зафіксували новий варіант штаму "Дельта" – НАН

Інститут молекулярної біології і генетики

В Інституті молекулярної біології і генетики НАНУ після обробки зразків коронавірусу виявили новий варіант штаму "Дельта" для України, який активно зараз розповсюджується в Росії.

Про це повідомляє ІМБГ на своїй сторінці у Facebook, інформує UAINFO.org.

"ЦГЗ МОЗ України надав нам для дослідження 74 зразки, які було взято у хворих з 9 регіонів України у період з 18 листопада по 1 грудня 2021 р. Зокрема, виявлено новий для України варіант Дельта штаму AY.122, який нині активно розповсюджується в Росії та позначається важким перебігом хвороби, високою контагіозністю (швидкістю інфікування) і високою смертністю", - сказано у повідомленні.

Згідно із інформацією вчених, новий більш небезпечний варіант зафіксований у зразках із семи регіонів України: Дніпра, Сум, Полтави, Миколаєва, Житомира, Одеси.

"Високий рівень смертності в Україні (водночас у Росії та Казахстані), порівняно з рівнем смертності в країнах Західної Європи та США, може бути пов'язаний з особливостями штамів Дельти, що циркулюють на наших теренах, зокрема, й варіанту AY.122", - повідомили вчені.

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