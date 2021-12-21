Українські міста можуть залишитися без опалення на новорічні свята – "Укртеплокомуненерго"

Відключення опалення може статися через відсутність природного газу за фіксованими цінами.

Жителі багатьох українських міст можуть залишитися без тепла на новорічні свята через брак газу у підприємств теплокомуненерго.

Про це йдеться в повідомлення міжгалузевої асоціації з розвитку систем теплопостачання "Укртеплокомуненерго", інформує UAINFO.org.

Відзначається, що до новорічних свят борги підприємств ТКЕ через дефіцит обсягів газу, визначених "Нафтогаз Трейдингом", можуть перевищити 1 млрд грн. Компанія відмовляється коригувати в ході опалювального сезону обсяги природного газу для ТКЕ, які були визначені нею в односторонньому порядку, без консультацій і узгодження з тепловиками.

Асоціація звернулася до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням зобов'язати "Нафтогаз Трейдинг" відкоригувати обсяги в договорах з теплопостачальниками за фіксованими цінами.

"В іншому випадку теплопостачальники будуть змушені перевести роботу обладнання котелень і мереж в режим "технологічної броні", щоб зберегти внутрішньобудинкові системи в робочому стані. Це означає, що жителі багатьох українських міст в умовах стрімкого похолодання можуть залишитися без тепла під час новорічно-різдвяних свят через відсутність природного газу за фіксованими цінами", - йдеться в повідомленні.

Запаси газу: