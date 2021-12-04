Россия может готовить наступление на Украину с участием 175 тысяч военных, - WP

Американская разведка обнаружила, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах. Уже в начале следующего года Россия может применить 175 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщает The Washington Post.

Как сообщается, документ американской разведки, полученный WP, включает спутниковые фотографии. На них видно, что российские войска сосредотачиваются в четырех местах.

"Российские планы предусматривают военное наступление на Украину уже в начале 2022 года с масштабом сил, что вдвое превышает тот, который мы видели прошлой весной во время внезапных учений России у границ Украины... Планы включают в себя широкое передвижение 100 батальонных тактических групп численностью около 175 тысяч человек, а также бронетехнику, артиллерию и технику", - говорится в сообщении.

На карте США количество военнослужащих РФ составляет 70 тысяч, но при этом прогнозируется их наращивание до 175 тысяч и описывается широкое передвижение батальонных тактических групп к границе и от границы "для сокрытия намерений и создания неопределенности".