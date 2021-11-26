Действительно ли к концу зимы каждый получит прививку, переболеет или умрет? — Süddeutsche Zeitung

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил в понедельник в Берлине, что из-за чрезвычайно высокого количества новых заражений к концу этой зимы каждый человек, живущий в Германии, вероятно, будет вакцинирован, переболеет или умрет. Может ли это быть правдой?

Таким вопросом задается немецкое издание Süddeutsche Zeitung, информирует UAINFO.org.

В настоящее время, по данным правительства Германии, в стране числится чуть менее 57 млн полностью привитых людей — фактическое число может быть несколько выше из-за пробелов в отчетности.

Таким образом, при общей численности населения около 83 млн человек на сегодняшний день еще около 26 млн человек могут как минимум потенциально заразиться вирусом. Прорывные инфекции в целях упрощения расчета здесь не учитываются.

Следует также отметить, что среди большого числа невакцинированных людей многие переболели и многие случаи заражения не регистрируются. То есть если считать концом зимы 1 апреля 2022 года, то до него остается еще 130 дней.

Если — как сейчас — каждый день будет добавляться около 40 тыс. полностью привитых людей, то к весне число привитых увеличится всего на 5 млн человек.

Для того чтобы прогноз Шпана стал реальностью, необходимо, чтобы каждый день до весны происходило от 100 тыс. до 150 тыс. заражений.

Однако в этом случае система здравоохранения потерпела бы катастрофический крах, а очень многие люди умерли бы. Политики были бы вынуждены принять контрмеры. Но жесткие меры делают прогноз Шпана еще более нереалистичным.

В исследовании, которое еще не прошло рецензирование, рабочая группа под руководством ученого Ллойда Чепмена из Лондонской школы гигиены и тропической медицины рассмотрела вопрос об остаточном потенциале заражения в 19 европейских странах.

Для расчета авторы оценили естественный или приобретаемый с помощью вакцинации иммунитет среди населения и долю людей, которые в силу возраста и предыдущих заболеваний, возможно, заболеют Covid-19 в особо тяжелой форме или даже могут умереть от него.

В своей модели авторы рассчитали возможные случаи госпитализации на 100 тыс. жителей. Исследование показало, что страны, в которых на ранних этапах было большое количество новых случаев заражения и которые также рано начали вакцинацию, например, Англия, в ближайшие недели, возможно, будут испытывать меньшую нагрузку на систему здравоохранения.

При этом в странах с низким уровнем вакцинации и низким числом переболевших людей ситуация выглядит хуже. В абсолютном выражении, согласно исследованию, максимальное число госпитализаций в Германии может составить 280 тыс., при этом следует опасаться еще 115 тыс. смертей.

Авторы исследования отмечают, что в некоторых европейских странах, таких как Австрия, Финляндия, Нидерланды, а также Германия, имеет место комбинация трех факторов, которые могут довести систему здравоохранения до предела: сочетание относительно низкого уровня вакцинации, особенно среди пожилых людей, относительно низкого числа переболевших и в целом более возрастного населения.

«Наши результаты свидетельствуют о том, что потенциальная нагрузка от госпитализаций и смертей, вызванных Covid-19, является значительной.

В другом исследовании, также еще не прошедшем рецензирование, рабочая группа под руководством физика Виолы Приземанн из Института динамики и самоорганизации Макса Планка описывает другие возможные сценарии этой зимы.

Высокое число новых заражений может, согласно одному из вариантов, повысить готовность населения к вакцинации, так что весной может сформироваться определенный иммунитет — но ценой многих смертей и перегруженной системы здравоохранения.

Строгие защитные меры могут предотвратить этот сценарий и сдержать вирус, но в то же время приведут к тому, что у людей не будет мотивации проходить вакцинацию.

Если в марте 2022 года все ограничения будут сняты, то из-за слабого иммунитета — приобретенного в результате заражения или вакцинации — может вновь возникнуть мощная волна заражений.

«Страна, в которой зимой будет более высокий уровень вакцинации, не столкнется с этой дилеммой», — пишут авторы исследования.

Так что на настоящий момент заявление Шпана трудно подтвердить. В любом случае, ученые предупреждают о том, что не нужно путать сценарии с прогнозами.

Особенно трудно рассчитать поведение населения. Вполне возможно, что многие люди будут продолжать отказываться от вакцинации.

Однако также возможно, что некоторые примут решение сделать прививку. Заявление Шпана, вероятно, неверно в отношении конкретного периода времени, однако его идея верна: рано или поздно каждый человек в Германии — привитый или нет — вступит в контакт с патогеном и выживет или умрет от инфекции.