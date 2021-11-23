В Киеве грядет масштабный ремонт трех мостов через Днепр

Добраться с Левого берега на Правый и обратно будет крайне проблематично.

В 2022 году в Киеве планируется ремонт Южного моста, а год спустя на капитальный ремонт закроют мосты Патона и Метро.

Об этом сообщает ТСН, информирует UAINFO.org.

Так или иначе, это приведет к колоссальным заторам в столице.

Корпорация «Киевавтодор» намерена в следующем году осуществить замену деформационных швов и покрытия на Южном мосту. По плану работы завершаться до конца 2022 года.

Именно на эту переправу возляжет основная нагрузка, когда начнется капитальная реконструкция мостов Патона и Метро в 2023 году.