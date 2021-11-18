Действие двух доз вакцины Pfizer ослабевает независимо от вашего возраста — израильские ученые

Согласно новому израильскому исследованию, опубликованному в Nature Communications, у людей, вакцинированных двумя дозами вакцины от коронавируса Pfizer в январе и феврале, шанс заразиться вирусом в июле был на 51% выше, чем у тех, кто был вакцинирован в марте или апреле.

Об этом сообщает израильское издание The Jeusalem Post, информирует UAINFO.org.

Команда исследователей из института KI совместно с врачами из KSM Research and Innovation использовала данные, предоставленные Maccabi Health Services, для проведения ретроспективного когортного исследования, в котором сравнивалась частота случаев повторных инфекций и госпитализаций, связанных с COVID-19, между людьми, вакцинированными в начале кампании в Израиле (январь и февраль), и вакцинированными на более поздних этапах (март и апрель).

В исследование было включено более 1,3 млн данных.

Риск заражения оказывался значительно выше для людей, которые были вакцинированы раньше, с дополнительной тенденцией к высокому риску госпитализации.

По словам ученых, результаты согласуются с другими исследованиями этого вопроса, которые показывают снижение уровня антител и соединений иммунной системы через 4-6 месяцев.

Более того, возраст людей не влиял на ослабление действия вакцины, а это означает, что оно ослаблялось для всех, а не только для пожилых людей.

Доктор Барак Мизрахи, исследователь в области вычислительных методов в здравоохранении в Институте KI, который возглавлял исследование, сообщил, что в различных исследованиях начали собираться очень предварительные данные, которые показывают, что количество антител уменьшается и после третьего укола.

«Однако он сказал, что уровень антител — не единственный фактор, когда речь идет об иммунитете», — подчеркнул он.

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