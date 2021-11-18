Ціна на проїзд у Києві залишиться незмінною до весни – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що розуміє, наскільки чутливим є питання вартості проїзду для киян, і вказав, що поки це питання лише винесено на обговорення.

Питання про перегляд тарифів на проїзд у столиці до кінця опалювального сезону не розглядатиметься.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у своєму Telegram-каналі, інформує UAINFO.org.

За його словами, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник ініціював процес публічних консультацій щодо встановлення нових тарифів на проїзд у громадському транспорті Києва. Комунальні підприємства "Київський метрополітен" та "Київпастранс" звернулися до КМДА з тим, що тарифи на перевезення в комунальному транспорті давно не відповідають їх собівартості.

Кличко зауважив, що в відбулось значне зростання цін на енергоносії, що є головною складовою вартості тарифу.

Крім того, як нагадав мер, щоб не підвищувати тарифи на опалення і гарячу воду для киян, міська влада вже компенсувала зі столичного бюджету більш як 2 млрд грн.

Уряд обіцяв компенсувати ці витрати, але на сьогодні не виконує умов відповідного меморандуму.

"І в цій ситуації Києву доводиться постійно дотатувати також комунальний транспорт та утримувати ціни на проїзд у ньому в кілька разів нижче їх собівартості. Нагадаю, тільки цього року дотація на міський транспорт становить 4,5 млрд грн з міського бюджету", - зазначив Кличко.

Він наголосив, що влада міста поставлена перед вибором: або збільшувати цифри в платіжках за комуналку, або підвищувати плату за проїзд.

"Бо увесь бюджет столиці ми не можемо пустити тільки на дотації. За які кошти тоді втілювати проекти, ремонтувати дороги, мости, будувати садки та школи? Оновлювати той же громадський транспорт?", - додав мер.

Разом з тим Кличко зазначив, що розуміє, наскільки чутливим є питання вартості проїзду для киян, і вказав, що поки це питання лише винесено на обговорення.

"Це – проект. А не ухвалене рішення", - підкреслив Кличко.

"Як менеджер, я говорю про складну економічну ситуацію, в якій опинилося місто - через енергетичну кризу та постійні борги центральної влади перед містом. Але як у мера Києва, у мене позиція наступна і чітка: питання перегляду тарифів на проїзд у комунальному транспорті до кінця опалювального сезону розглядатися не буде", - підсумував міський голова Києва.

Що передувало

16 листопада сайті київської влади з’явилась інформація про підвищення з початку 2022 року тарифів на проїзд у громадському транспорті до 20 грн.