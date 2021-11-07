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Ученые из Украины и Турции будут вместе работать над опровержением советско-российских исторических нарративов, - посол Боднар

  2   0 07.11.2021, 11:33 | Новости, Общество
Ученые из Украины и Турции будут вместе работать над опровержением советско-российских исторических нарративов, - посол Боднар

История Украины и история украинско-турецких отношений, в частности, долгий период преподавалась под влиянием советско-российских нарративов.

Одним из направлений культурной дипломатии в Турции будет дальнейшая работа в архивах, изучение оригиналов документов, открытие новых страниц исторического взаимодействия, опровержение существующих искажений, сказал в комментарии Укринформу чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Недавно министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу договорились о создании двусторонней комиссии историков и ученых, занимающихся общей историей, в том числе основываясь на архивах, имеющихся в наших странах. Следует изучить оригиналы документов и открывать неизвестные страницы нашей общей истории, опровергать стереотипы или искажения", - сказал Боднар.

Дипломат напомнил о найденном ранее в турецких архивах оригинале Брест-Литовского мирного договора.

"Южное направление внешней политики и вообще взаимодействие с югом традиционно было важным для Украины, но история этого измерения пока не до конца раскрыта и описана, поэтому предстоит многое изучить. Турция готова к сотрудничеству в этом направлении", - подчеркнул посол.

Еще одним важным направлением работы в культурной дипломатии остается языковой вопрос, напомнил дипломат.

"Языковой трек стал общегосударственным, и мы заинтересованы в сотрудничестве с Ассоциацией турецкого языка, в частности, в вопросе использования топонимов и правильной их транслитерации, использования современного украинского языка при переводе, взаимодействии в лингвистических вопросах", - сказал Боднар.

Напомним: украинские дипломаты в прошлом году нашли в Османском архиве уникальные документы - оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора. Подлинник этого документа в Украине не сохранился.

Брест-Литовский мирный договор от 27 января (9 февраля) 1918 года - мирное соглашение между Украинской Народной Республикой с одной стороны и Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией с другой, подписанное в Бресте (Брест-Литовске). Это был первый мирный договор в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Заключение этого договора означало фактическое признание УНР как независимого государства - стороны-подписанта. На это вынуждена была согласиться и большевистская делегация, которая вела собственные мирные переговоры в Брест-Литовске. Однако, формально признав независимость УНР и официально подписавшись под ним 3 марта 1918 года, уже через год большевики перешли в наступление, и "период первой украинской независимости" закончился. 

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