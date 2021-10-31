В Украине за сутки привились почти 178 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса 177 765 человек. Одну дозу вакцины получил 133 251 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Статистика за сутки

За сутки сделали прививку 177 765 человек:

- одну дозу - 133 251 человек;

- полностью вакцинировались - 44 514 человек.

Общая статистика

С начала вакцинальной кампании привиты 10 156 229 человек, из них получили одну дозу - 10 156 227 человек, полностью иммунизированные и получили две дозы - 7 421 546 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего сделали 17 577 773 прививки.