На кладбищах места еще есть, в моргах – мест нет. Если у кого-то мозги остались, вакцинируйтесь, – Комаровский

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что осень 2021 года может стать последней в жизни многих, потому что ковидные больницы переполнены.

Об этом он сказал в видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Красивая осень, конечно, ребята, но походу для многих это последняя осень в этом году и в жизни... Извините за эмоции... Ситуация хреновая, и хреновая - это мягко сказано. Мне очень трудно выбирать слова. То, что больницы забиты, это мягко сказано. Если кто-то из депутатов говорит, что места в больницах еще есть, он врет. На кладбищах места еще есть, в моргах - мест нет. Очереди санитарок с каталками с трупами в морг", - отметил врач.

По его словам, забиты и судебно-медицинские морги, куда везут умерших от коронавирусной инфекции дома."И когда люди умерли дома и им не успели сделать ПЦР, то они умирают не от ковида, а от якобы какой-то пневмонии. На этом фоне возникает новая страшная проблема: люди наконец-то понимают, соображают, что надо привиться, но привиться не могут, потому что уже купили сертификат о вакцинации и их теперь никак не привить. А в реанимациях, 99% тех, кто в реанимации не привиты, а половина тех, кто якобы привит, - с купленными бумажками", - заявил Комаровский.

Он рассказал о "типе, который отправил родителей отдыхать в Турцию, купив им COVID-сертификаты".

"Он похоронил маму с папой. Как он жить теперь, гад, будет. И тут вам вишенка на торте: президент выкладывает пост о том, что единственный способ избежать локдауна - это прививаться. И в комментарии к президенту на тот пост приходят толпы умников, и знаете, чем это все заканчивается? Это же очень показательный кейс. Президент убирает пост, где его критикуют", - рассказал доктор.

Комаровский добавил, что от его страницы отписываются по 2-5 тыс. человек, когда он публикует пост про вакцинацию.

"Да отписывайтесь вы, бог с вами, если ума у вас нет. Если у кого-то мозги остались, привейтесь, потому что это плохо кончится. Все, больше говорить нечего", - резюмировал он.