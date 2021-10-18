Сеть супермаркетов Lidl заходит в Украину, - СМИ

Предполагается, что немецкие супермаркеты будут конкурировать с сетью ATБ, которая насчитывает около 1,2 тысячи магазинов.

Популярная в Германии сеть супермаркетов Lidl готовится зайти на рынок Украины. Об этом пишет немецкое издание Lebensmittel Zeitung со ссылкой на внутренние документы компании Schwarz Group, владеющей сетью.

Компания уже назначила Герда Хшановски руководителем главного офиса Lidl Украины, ранее он возглавлял эту же сеть в Польше. Предполагается, что Lidl конкурировать с сетью ATБ.

Lidl - это немецкая международная сеть супермаркетов. Она имеет магазины по всему миру и работает во многих странах Европейского Союза.

korrespondent.net

