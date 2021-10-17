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Больницам Херсонской области кислорода нужно в 2-4 раза больше, чем раньше, - ОГА

  3   0 17.10.2021, 11:33 | Новости, Общество
Больницам Херсонской области кислорода нужно в 2-4 раза больше, чем раньше, - ОГА

Херсонская область первой вошла в "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19. В ОГА сообщили, что больницам кислорода нужно в 2-4 раза больше, чем раньше.

Об этом заявил заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Николай Якименко в интервью "Главкому".

Власти планируют открыть еще одну больницу под "ковид".

"Никуда не делись сезонные болезни, сердечно-сосудистые, требующие неотложного реагирования. Сейчас мы сделали так, чтобы расстояние между пациентом и больницей, куда его доставляют, не превышало 40 км. Потому что во время нынешней волны в 2-4 раза требуется больше кислорода для пациентов, чем раньше. Причина в очень тяжелом течении болезни, которую мы наблюдаем у пациентов", - сказал Якименко.

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