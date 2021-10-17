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Ученые определили продукты, снижающие риск смерти

  5   0 17.10.2021, 06:11 | Новости, Общество
Ученые определили продукты, снижающие риск смерти

Высокое потребление альфа-линоленовой кислоты (АЛК) связано с более низким риском смерти от всех причин, в частности от болезней сердца и кровеносных сосудов. АЛК в основном содержится в орехах, семенах и растительных маслах.

Об этом сообщает 24 Канал.

Международная группа исследователей проанализировала результаты 41 исследования, опубликованного в период с 1991 по 2021 год. Всего в этих исследованиях приняли участие около 120 000 участников в возрасте от 18 до 98 лет, за которыми наблюдали от 2 до 32 лет.

Альфа-линоленовая кислота (АЛК) - что это?

Это тип полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Они содержатся в соевых бобах, орехах, масле канола и в семенах льна.

Результаты исследования:

- после тщательной оценки каждого исследования исследователи обнаружили, что высокое потребление АЛК было связано со снижением риска смертности от всех причин, сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца на 10%, 8% и 11% соответственно.

- это эквивалентно сокращению на 113 смертей на 10 000 человеко-лет по всем причинам, на 33 случая смерти - от сердечно-сосудистых заболеваний и на 23 случая смерти - от ишемической болезни сердца.

Но ученые заметили, что высокое потребление АЛК было связано с немного более высоким риском смертности от рака, что эквивалентно 63 дополнительным смертельным случаям от рака по сравнению с самым низким уровнем потребления ALA.

Дозозависимый эффект обнаружили для потребления АЛК с пищей и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно результатам анализа, увеличение потребления АЛК на 1 грамм в день (эквивалентно одной столовой ложке масла канола или 14 граммам масла грецкого ореха) было связано с 5% снижением риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Из-за того, что исследование было наблюдательным, причинно-следственная связь не может быть установлена. А исследователи не могут исключить возможность того, что ошибки измерения потребления пищи и питательных веществ могли повлиять на их результаты.

Однако использование строгих критериев включения в исследование и строгое систематическое оценивание его качества позволяет предположить, что выводы научной работы являются надежными. Ученые пытаются провести дальнейшие исследования, чтобы изучить связь между АЛК и смертностью.

Также необходимы дальнейшие исследования, чтобы проверить, действительно ли частое потребление АЛК может повысить риск смерти от рака.

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