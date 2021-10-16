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В США смогут въехать только привитые одобренными в ВОЗ вакцинами

  3   0 16.10.2021, 11:33 | Новости, Общество
В США смогут въехать только привитые одобренными в ВОЗ вакцинами

В США смогут въехать только привитые одобренными в ВОЗ вакцинами. Новые меры вступят в силу уже 8 ноября.

Об этом сообщает The New York Times.

"Новая въездная политика, объявленная сегодня Белым домом, требует от иностранцев, приезжающих в США, продемонстрировать доказательство полной вакцинации от COVID-19. Вакцины будут включать те, что одобрены FDA или утверждены для чрезвычайного применения ВОЗ", - заметил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna - это вакцины от коронавируса, которые получают украинцы. Все они утверждены для чрезвычайного применения ВОЗ.

Российская вакцина "Спутник V" не входит в этот список.

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