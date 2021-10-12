Перша область переходить до "червоного" рівня епіднебезпеки

Рішення ухвалено на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

З 15 жовтня встановлюється "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Херсонської області.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, інформує UAINFO.org.

За його словами, сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 15 жовтня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Херсонської області, та застосувати на території Херсонської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня епідемічної небезпеки", - зазначив Немчінов.

"Червону" зону карантину на Львівщині можуть ввести вже найближчими днями. Львівська область впевнено рухається до "червоної" зони карантину, тож посилення обмежень може відбутися вже найближчими днями. Про це заявив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Крім цього 16 регіонів України вже опинилися у "помаранчевій" карантинній зоні.