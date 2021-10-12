Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

23:59

Через брак газу у регіонах України почали оголошувати надзвичайну ситуацію

23:11

Перша область переходить до "червоного" рівня епіднебезпеки

20:00

Порушуючи заборони, введені після поразки у Другій світовій: навіщо Японія знову озброюється авіаносцями

19:10

Президент Филиппин предложил прививать во сне всех, кто не желает вакцинироваться

17:59

Статья Медведева про Украину: пять тезисов кремлевского тупика

17:10

Илия Куса: Логика происходящих сейчас политических процессов в Тунисе до боли напоминает ситуацию в Украине

16:02

У МОЗ пояснили, хто має право на безкоштовний ПЛР-тест

15:01

Росія перетворює Крим у ядерний відстійник, – голова ГУР

14:06

Расшифрованы интимные письма Марии-Антуанетты

13:03

Збій в роботі монобільшості: Верховна Рада прийняла лише 17% законопроектів уряду Шмигаля, – КВУ

12:00

Как "сонный Джо" дал Путину козырь, который тот использует против Европы – Daily Mail

11:11

Уся правда про метадон

10:30

Бабченко: Россия – страна офигенных нобелевских миротворцев

10:06

У яких продуктах найбільше антиоксидантів?

09:00

Бутусов: К чему приведет критическая статья о Зеленском экс-президента РФ Дмитрия Медведева?

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Перша область переходить до "червоного" рівня епіднебезпеки

  75   0 12.10.2021, 23:11 | Новости, Общество
Перша область переходить до "червоного" рівня епіднебезпеки

Рішення ухвалено на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

З 15 жовтня встановлюється "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Херсонської області.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, інформує UAINFO.org.

За його словами, сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 15 жовтня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Херсонської області, та застосувати на території Херсонської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня епідемічної небезпеки", - зазначив Немчінов.

"Червону" зону карантину на Львівщині можуть ввести вже найближчими днями.  Львівська область впевнено рухається до "червоної" зони карантину, тож посилення обмежень може відбутися вже найближчими днями. Про це заявив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Крім цього 16 регіонів України вже опинилися у "помаранчевій" карантинній зоні.

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (301)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]