У МОЗ пояснили, хто має право на безкоштовний ПЛР-тест

Безкоштовному Covid-тестуванню підлягають не лише пацієнти з підозрою на коронавірусну інфекцію.

ПЛР-тестування лікар має обов'язково призначати також хворим із ознаками інших ГРВІ чи вірусної пневмонії, пацієнтам із позагоспітальною пневмонією та контактним особам із симптомами, які не виключають Covid-19, повідомляє Міністерство охорони здоров'я, інформує UAINFO.org.

"Направлення на безкоштовне тестування зобов'язаний надати сімейний лікар. Якщо він відмовляється його надати або у вас немає сімейного лікаря, звертайтесь на гарячу лінію МОЗ", - йдеться у повідомленні.

Першим трьом категоріям ПЛР призначають за умови, що їм не проводився скринінговий швидкий тест на визначення антигену SARS-CoV-2.

Нова хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозували. Її потужність наближається до показників осені 2020 року. Кабінет міністрів затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину.

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