Из-за масштабного сбоя в Facebook в сеть слили данные 1,5 миллиарда человек: работа компании парализована

Работники компании якобы пока что ничего сделать не могут.

Масштабный сбой в социальной сети Facebook, который длиться уже не первый час, может оказаться сливом данных пользователей. Якобы данные более 1,5 миллиарда человек уже продаются на популярном хакерском форуме.

Об этом пишет портал PrivacyAffairs, информирует UAINFO.org.

На платформе якобы выставили на продажу следующие данные пользователей Facebook:

имена;

адреса электронной почты;

номера телефонов;

местоположение;

пол;

идентификатор пользователя.

Если эта информация подтвердится, то это будет самый крупный слив в истории соцсети. Хакером удалось получить информацию с помощью скрейпинга - получения веб-данных путем извлечения их с интернет-ресурсов.

Сбой повлиял не только на обычных пользователей Facebook, но и на работников компании.

Журналиста американского издания The New York Times Райан Мак в Twitter сообщил, что внутренние программы для коммуникации сотрудников компании не работают, поэтому возобновить работу соцсети невозможно.

"Не работают не только сервисы и приложения Facebook, но и внутренние инструменты и коммуникационные платформы, включая Workplace. Никто не может выполнять свою работу", - указано в сообщении.

4 октября в работе социальной сети Facebook произошел масштабный сбой. Не работают все приложения и сервисы, принадлежащие Facebook. В частности, не загружаются страницы Instagram и мессенджер WhatsApp.

Кроме того, проблемы с доступом и обновлениями по всему миру сейчас наблюдаются у TikTok, Twitter, Telegram, Google и Amazon.

По некоторым данным, стали недоступны или же происходят небольшие сбои в работе Netflix, Steam, PlayStation Network, Minecraft, Amazon, Alexa, Among Us и Google Play.