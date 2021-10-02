Самые распространенные мифы об алкоголе

Алкоголь, можно сказать, является природным продуктом, который содержится во фруктах и ягодах. Более того, он всегда присутствует в нашем организме, даже когда мы не пьем спиртные напитки.

Поэтому, хотим мы этого или нет, алкоголь сопровождает нас в течение всей жизни с момента рождения. О нем написано огромное количество материалов, в которых рассказывается как о его вреде, так и пользе. Казалось бы, сказать что-то новое очень сложно. Все прекрасно знают, что злоупотребление приводит к серьезным проблемам со здоровьем, вплоть до летального исхода, а в небольших же количествах он может быть даже полезен. Особенно это касается натуральных напитков, таких как сухое вино. Тем не менее с алкоголем связано огромное количество мифов, в которые люди продолжают верить. Некоторые из них не просто вводят в заблуждение, но и способны причинить здоровью вред. Но сегодня пришло время некоторым из таких заблуждений положить конец.

Об этом для Hi-news пишет Андрей Жуков, информирует UAINFO.org.

Чтобы согреться, надо выпить водки

Многие люди не сомневаются, что “для сугреву” нужно принять алкоголь. А если человек сильно перемерз, принять нужно много — стакан водки будет в самый раз, а лучше даже два. Но, на самом деле так не работает. А точнее, данное утверждение имеет лишь долю правды. Примерно 50 миллилитров водки или другого крепкого напитка способны расширить сосуды и нормализовать кровообращение во внутренних органах.

При более крупных дозах усиливается кровоток в коже, человек при этом ощущает жар в теле. Однако, в этом случае усиливается и теплоотдача, другими словами, человек начинает терять больше тепла. Поэтому ощущение согрева является обманчивым.

Алкоголь повышает аппетит

Многие люди привыкли выпивать “100 грамм” для аппетита. Но действительно ли алкоголь улучшает аппетит? Как и в прошлом случае, доля истина в этом есть, но она незначительная. Крепкие напитки действительно способны активировать центр насыщения. Однако речь идет лишь о небольших дозах — примерно 20-25 грамм водки. Но, самое главное, что активация центра насыщения происходит не сразу, а спустя 25-30 минут после приему алкоголя. Поэтому выпивать спиртное непосредственно перед едой для аппетита не имеет никакого смысла.

Что касается приема водки заранее на голодный желудок, делать этого тоже не стоит. Да, она поднимет аппетит, однако в этом случае возникает риск возникновения гастрита или даже язвы желудка, так как спирт будет раздражать слизистую. Соответственно, от идеи улучшения аппетита алкоголем лучше вообще отказаться.

Алкоголь снимает стресс

Нередко люди после работы или сильного стресса пытаются расслабиться алкоголем. Положительный эффект действительно можно получить, но для этого нужно выпить не более 20-30 миллилитров водки либо других спиртных напитков в этом эквиваленте. В таком случае алкоголь способен снять внутреннее напряжение и оказать расслабляющее действие. Однако люди обычно потребляют гораздо большее количество алкоголя. В результате эффект получается отрицательным, причем он зависит от количества выпитого спиртного.

Если рекомендуемая доза превышена не сильно, усталость может усугубиться, настроение, возможно, несколько ухудшится. Если же принять большое количество алкоголя, на непродолжительное время появится алкогольная эйфория. В таком состоянии человек чувствует себя действительно хорошо, усталость его не беспокоит, настроение повышается. Однако, когда наступает похмелье, эйфория сменяется сильной депрессией. Человек начинает чувствовать себя гораздо хуже, чем до приема спиртного. Поэтому снимать стресс алкоголем — не лучшее решение.

Алкоголь при простуде — первое дело

При первых симптомах простуды люди стараются сразу выпить водки. Рецептов существует огромное количество — водку пьют с перцем, медом, яблоками и чем угодно еще. Считается, что именно так лечились наши предки. Однако целебные свойства водки весьма сомнительные. Она раздражает и без того раздраженное горло. Кроме того, водка усиливает кровообращение, в результате чего способствует распространению вируса по организму.

Укреплению иммунитет водка тоже не помогает, скорее наоборот — понижает его, а также вымывает витамины. Единственный положительный от нее эффект — она оказывает обезбаливающий эффект, в результате чего человеку кажется, что он чувствует себя лучше. Однако от ее потребления во время болезни лучше все равно отказаться. А вот небольшое количество горячего вина действительно помогут снять воспаление в горле.

Чем запивать водку? Ее нужно закусывать!

Считается, что водку нельзя запивать, а нужно закусывать. С одной стороны так и есть — жидкости не нейтрализуют спирт, в результате чего он быстро всасывается. Однако салаты, фрукты и овощи в этом плане ничем не отличаются от жидкостей. Другое дело — жирные блюда и горячие закуски, такие как рагу и супы.

В таком случае действительно спирт нейтрализуется, уменьшается выраженность опьянения. Соответственно, такие закуски имеют определенное преимущество перед напитками. Напоследок отмечу, что алкоголь не всегда бывает вреден. В частности, в результате различных исследований установлено, что полезным может быть пиво. Однако, речь о натуральных напитках, принимаемых в разумных дозах.