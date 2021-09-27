Названы продукты, которые приводят к закислению организма

Человеческий организм на 80 процентов состоит из воды и жидких сред (кровь, лимфа и т.п.), поэтому, если меняется кислотно-щелочной баланс, то человек испытывает недомогание. При снижении уровня pН крови медики говорят о закислении организма

Об этом сообщает today.ua.

Даже самые незначительные отклонения в pH среде крови опасны возникновением необратимых последствий, при сильном изменении в показателях кислотно-щелочного баланса человек может умереть.

Для поддержания рН баланса в организме необходимо вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Первыми симптомами закисления организма медики называют: спазмы и боли в мышцах, нарушение сна, апатия, хроническая усталость, повышение чувствительности зубной эмали и развитие кариеса. При длительном закислении начинают страдать кости, вначале развивается остеопения, которая постепенно перерастает в остеопороз, при котором разрушается костная ткать, кости становятся хрупкими.

Закисляют организм такие продукты в рационе:

- мучные и кондитерские изделия;

- сладкие газированные напитки, чай и кофе, фруктовые соки, алкоголь;

- крупы и твердый сыр;

- чрезмерное количество мяса;

- молочные продукты и твердый сыр.

Эти группы продуктов могут присутствовать в меню человека, за исключением газировки и алкоголя, но их количество следует свести к минимуму.

Помочь организму справиться с закислением можно путем включения в рацион овощей и фруктов, свежей зелени и листовых овощей. Также будут полезны натуральный яблочный уксус и лимон, это хоть и кислые на вкус продукты, но они ощелачивают кровь.