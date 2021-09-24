Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

09:00

Российский стратегический бомбардировщик ПАК ДА окажется старым хламом в новой обертке

08:07

У приватні руки на 10 років віддали 3 га землі на Трухановому острові: що там буде

07:06

Чем лечить ковид? Рекомендации немецких врачей

23:30

Як багато українців вірять у повернення ОРДЛО та Криму – соцопитування

22:43

Европа должна отказаться от российского газа – Financial Times

20:02

Результат выборов в Германии повлияет на будущее всей Европы – The Guardian

19:04

Кочетков: Не удивлюсь, если власть назначит кого-то виновного в покушении на Шефира. Например, Коломойского или Порошенко. Конечно, бездоказательно, но этого хватит, чтобы жертву закошмарить

18:02

Фастфуд "съедает" мозг. Новое исследование

17:00

Как ламы помогут бороться с COVID-19: ученые провели уникальный эксперимент

16:02

Покушение на Шефира: ошибка киллера, удача, но не инсценировка – Бутусов

15:00

Рада прийняла закон про олігархів

14:01

Шантажували інтимними фото: в Індії наклав на себе руки один з найвпливовіших духовних лідерів

13:05

Ганапольский: Все "новички" на выборах в Думу – не более чем жалкие подражатели Жириновского

12:11

Комаровський пояснив, чому перед вакцинацією медогляд не обов'язковий

11:05

Моргенштерна звинуватили в "пермській бійні" - що відповіли у скандального репера

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

У приватні руки на 10 років віддали 3 га землі на Трухановому острові: що там буде

  6   0 24.09.2021, 08:07 | Новости, Общество
У приватні руки на 10 років віддали 3 га землі на Трухановому острові: що там буде

Земля передана для обслуговування спортбази з забороною житлового будівництва.3 га землі на Трухановому острові віддали в оренду на 10 років.

Київрада передала ТОВ "СПК БВ Чайка" 2,96 га землі на вул. Набережній, в урочищі Чорторий, 12 (Труханів острів) в оренду на 10 років.

Рішення підтримали 83 депутати Київради з 98 зареєстрованих у сесійній залі, інформує UAINFO.org.

Земля передається, згідно з рішенням, "для експлуатації та обслуговування водно-спортивної бази" у зв’язку з набуттям права власності на чинне нерухоме майно за вказаною адресою.

Відповідно до Генплану міста Києва, земельна ділянка за функціональним призначенням належить до територій зелених насаджень загального користування. Ділянка розташована в межах парку "Труханів острів" та частково в прибережних смугах р. Дніпро. Наразі на ділянці розташований майновий комплекс спортбази "Чайка" загальною площею 853,5 кв м.

Сьогоднішнім рішенням депутати затвердили проект землеустрою території, що передається. При цьому під час обговорення депутати внесли доповнення у рішення, яким виключили можливість житлового будівництва на відведеній ділянці. Інше нове будівництво, виходячи з рішення, можливе за умови оформлення дозвільної та проектно-кошторисної документації в порядку, визначеному законодавством.

 

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (554)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]