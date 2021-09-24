У приватні руки на 10 років віддали 3 га землі на Трухановому острові: що там буде

Земля передана для обслуговування спортбази з забороною житлового будівництва.3 га землі на Трухановому острові віддали в оренду на 10 років.

Київрада передала ТОВ "СПК БВ Чайка" 2,96 га землі на вул. Набережній, в урочищі Чорторий, 12 (Труханів острів) в оренду на 10 років.

Рішення підтримали 83 депутати Київради з 98 зареєстрованих у сесійній залі, інформує UAINFO.org.

Земля передається, згідно з рішенням, "для експлуатації та обслуговування водно-спортивної бази" у зв’язку з набуттям права власності на чинне нерухоме майно за вказаною адресою.

Відповідно до Генплану міста Києва, земельна ділянка за функціональним призначенням належить до територій зелених насаджень загального користування. Ділянка розташована в межах парку "Труханів острів" та частково в прибережних смугах р. Дніпро. Наразі на ділянці розташований майновий комплекс спортбази "Чайка" загальною площею 853,5 кв м.

Сьогоднішнім рішенням депутати затвердили проект землеустрою території, що передається. При цьому під час обговорення депутати внесли доповнення у рішення, яким виключили можливість житлового будівництва на відведеній ділянці. Інше нове будівництво, виходячи з рішення, можливе за умови оформлення дозвільної та проектно-кошторисної документації в порядку, визначеному законодавством.