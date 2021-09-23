Як багато українців вірять у повернення ОРДЛО та Криму – соцопитування

Повернення окупованого Донбасу під контроль України розглядають як реальну можливість 70,4% опитаних.

Соціологи дізнавалися думку українців про долю ОРДЛО та Криму, інформує UAINFO.org.

Більше половини респондентів вважають можливим повернення Криму під контроль України.

Про це свідчать результати загальнонаціонального соціологічного дослідження "Ставлення українців до питань, пов’язаних із подоланням негативних наслідків збройного конфлікту в Україні", проведеного Харківським інститутом соціальних досліджень на замовлення Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим у співпраці з Центром прав людини ZMINA та за підтримки Програми розвитку ООН в Україні.

"Повернення ОРДЛО під контроль України сприймають як реальну можливість 70,4% опитаних (23,5% скептично налаштовані). Стосовно перспектив повернення Криму - 57,5% вважають, що таке повернення можливо, а 36,9% вважають Крим втраченим для України", - йдеться в опитуванні.

Водночас 54% респондентів переконані, що Україна не має йти на жодні компроміси заради завершення збройного конфлікту на ОРДЛО.

Що відомо про опитування