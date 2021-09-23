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Як багато українців вірять у повернення ОРДЛО та Криму – соцопитування

  2   0 23.09.2021, 23:30 | Новости, Общество
Як багато українців вірять у повернення ОРДЛО та Криму – соцопитування

Повернення окупованого Донбасу під контроль України розглядають як реальну можливість 70,4% опитаних.

Соціологи дізнавалися думку українців про долю ОРДЛО та Криму, інформує UAINFO.org.

Більше половини респондентів вважають можливим повернення Криму під контроль України.

Про це свідчать результати загальнонаціонального соціологічного дослідження "Ставлення українців до питань, пов’язаних із подоланням негативних наслідків збройного конфлікту в Україні", проведеного Харківським інститутом соціальних досліджень на замовлення Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим у співпраці з Центром прав людини ZMINA та за підтримки Програми розвитку ООН в Україні.

"Повернення ОРДЛО під контроль України сприймають як реальну можливість 70,4% опитаних (23,5% скептично налаштовані). Стосовно перспектив повернення Криму - 57,5% вважають, що таке повернення можливо, а 36,9% вважають Крим втраченим для України", - йдеться в опитуванні.

Водночас 54% респондентів переконані, що Україна не має йти на жодні компроміси заради завершення збройного конфлікту на ОРДЛО.

Що відомо про опитування

  • Опитування проводилось з березня по квітень 2021 року Харківським інститутом соціальних досліджень у співпраці з Центром прав людини ZMINA за підтримки Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим на замовлення проєкту "Права людини для України", який впроваджується ПРООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії.

  • Загалом було опитано 10 тис. респондентів методом інтерв’ю face-to-face. У кожній області та місті Києві опитано по 400 респондентів. Вибірка репрезентує доросле населення України віком від 18 років. Статистична похибка не перевищує 1% для України в цілому та 5% – для кожної окремої області України та столиці.

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