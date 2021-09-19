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Выборы в Госдуму РФ: в Украине открылись участки для голосования

  5   0 19.09.2021, 11:06 | Новости, Общество
Выборы в Госдуму РФ: в Украине открылись участки для голосования

В Киеве открыли избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму РФ. Такие же участки открыли в Одессе, Харькове и Львове.

Об этом сообщает пресс-служба Посольство России в Украине.

Отмечается, что участки начали работу в воскресенье, 19 сентября, в 8 часов утра.

"В посольстве России в Киеве и генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове были открыты избирательные участки для выборов депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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