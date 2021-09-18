В Крыму оштрафовали мать задержанного крымского татарина за протест под зданием ФСБ

"Киевский районный суд Симферополя" оштрафовал Зарему Ахтемову - мать задержанного 3 сентября крымского татрина Асана Ахтемова. Она вышла к зданию ФСБ в поисках пропавшего сына на следующий день после задержания.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

"Суд" признал женщину виновной в административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Ей назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

Как известно, 4 сентября силовики провели в Крыму пять обысков и после этого задержали пятерых крымских татар: Эльдара Одаманова, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, Асана и Азиза Ахтемовых, Шевкета Усеинова.

Напомним, крымских татар подозревают в "диверсии на газопроводе". За это они могут получить от 12 до 15 лет тюрьмы.