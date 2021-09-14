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В уряді відповіли, чи стане COVID-сертифікат "перепусткою" у метро під час локдауну

  3   0 14.09.2021, 23:07 | Новости, Общество
В уряді відповіли, чи стане COVID-сертифікат "перепусткою" у метро під час локдауну

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, як працюватиме громадський транспорт за умов нових карантинних обмежень.

Про це він заявив на прес-конференції, інформує UAINFO.

"Звичайно, ми будемо ставити вимогу - вакцинація водіїв та працівників транспорту. Стосовно пасажирів - буде зберігатися масковий режим, соціальна дистанція. Звичайно, в громадському транспорті вимагати сертифікати (про вакцинацію) недоцільно. Закривати (громадський транспорт) ми не плануємо. Наша мета - захистити людей, не роблячи жорсткого локдауну", - пояснив Шмигаль.

Карантин в Україні

13 вересня Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови №1236, якими встановлюються нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Зміни набирають чинності через 7 днів з моменту публікації.

Ухвалені зміни передбачають, що COVID-сертифікат матиме дві опції (так звані "жовтий" або "зелений") та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 год) або одужання від COVID-19. Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс.

Тепер у разі введення "жовтого" рівня епіднебезпеки навчальні заклади працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників з "жовтими" чи "зеленими" COVID-сертифікатами.

Обмеження "жовтого" рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть "жовтий" чи "зелений" COVID-сертифікат.

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