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В Азовському морі розмножується хижак небезпечніший за медуз: науковці попереджають про загрозу

  10   0 13.09.2021, 10:57 | Новости, Общество
В Азовському морі розмножується хижак небезпечніший за медуз: науковці попереджають про загрозу

Азовське море може зіткнутися з навалою рапани / фото aquastatus.ru

Більше, ніж навали медуз, науковців Приазовського національного парку лякає активне розмноження рапана - хижого черевоногого молюска.

Про це розповів директор нацпарку Дмитро Воловик, передає РІА "Мелітополь", пише УНІАН.

За його словами, саме хижі рапани найбільше шкодять Азовському морю. При цьому там не водяться їх природні вороги, через що в морі очікується скорочення кількості мідій, якими рапани харчуються.

"Медуз бачать усі, а рапани на глибині, і їх не видно. Вони збільшуються такими ж обсягами, як медуза, і харчуються скафаркою (черепашка), мідіями. Це хижак. Їх у нас дуже багато. І в якості загрози для біоти особисто я бачу рапана, а не медузу. Медузи йдуть і приходять. На зиму вимерзають. А рапани зимують. І, думаю, що за кілька років Азовське море зіткнеться саме з проблемою їх навали, якщо не розвинути промисловий вилов", - зазначив Воловик.

Нашестя медуз на Азовському морі

Курорти Азовського моря цього року атакували медузи, яких було так багато, що неможливо зайти у воду. Зокрема, лихо спіткало Кирилівку і Приморськ, а у Бердянську лютували ще й комарі.

Очевидці знімали зграї медуз на відео і викладали в соціальні мережі, а в Кирилівці помітили кладовище медуз.

Голова Запорізької ОДА через навалу медуз запропонував судитися з Росією.

УНІАН

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