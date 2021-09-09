Степова: Светлое будущее не за горами: в ОРДЛО до сих пор ждут подачек и верят, что "Путин им даст"

Когда читаю про "экономические прорывы" "угольных швейцарий", все время вспоминаю Маяковского и его прекрасный "Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и людях Кузнецка".

Если кто забыл школьную программу, напомню, уж очень колоритно описана жизнь советского человека того времени и жизнь донбасянина-современника, пишет в своеми блоге Олена Степова, информирует UAINFO.org.

"По небу тучи бегают, дождями сумрак сжат, под старою телегою рабочие лежат.

И слышит шепот гордый вода и под, и над: "Через четыре года здесь будет город-сад!"

Темно свинцовоночие, и дождик толст, как жгут, сидят в грязи рабочие, сидят, лучину жгут.

Сливеют губы с холода, но губы шепчут в лад: «Через четыре года здесь будет город-сад!»

Свела промозглость корчею - неважный мокр уют, сидят впотьмах рабочие, подмокший хлеб жуют.

Но шепот громче голода - он кроет капель спад: «Через четыре года здесь будет город-сад!"...В. Маяковский.

С такой же верой в будущее "вот-вот Россия нас к себе возьмет и побагатому" живут жители ОРДЛО уже восьмой год.

Если бы они знали историю и школьную программу, они бы все, как один, читали эту молитву советского человека. Правда, для большей правдоподобности "четыре года" Маяковского стоило бы менять на "пять, шесть, семь, восемь, десять, двадцать"...

В 2014-м году я сказала "вот и началась 30-летняя российско-украинская война". Я не стала ждать, когда же исполняться мечты лежащих под телегой рабочих Донбасса и выехала туда, где не ждут доброго царя, русского царя, а просто идут в ногу со временем и знают другую молитву "Слава Богу, что мы в Украине. Слава Богу, що я не москаль".

В соцсетях мелькают даты и воспоминания переселенцев. У каждого из нас есть свой путь от принятия решения "здесь нас ничего хорошего не ждет" до "мы пустили корни и строим свой город-сад". И хотя в ОРДЛО больше любят истории "та был я там в этой их Украине, голод, холод, нам ничего не дали, мы там никому не нужны, не прижились, вернулись в родные края", большая часть историй переселенцев о том, как люди заново в 30 и 70, в 12 и 85, в 45 и 65 открывали для себя Украину, строили новую жизнь, пускали корни, вспоминали историю своего рода.

Жить будущим, действуя - прерогатива умных. Жить прошлым, мечтая о будущем без действия, - прерогатива глупых.

В 2014-м году большинство жителей ОРДЛО орали "Путин нам даст". Они осознавали, что ждут подачки, осознавали, что подачка будет за предательство, верили, что богатства России хватит и на Донбасс, мечтали, что "через четыре года, здесь будет город-сад", но...при этом сами не хотели ничего делать.

"Русские дадут денег. Кремль введет войска. Путин уничтожит Украину. Нам дадут и много. Нам обязаны дать, потому что"...

Сейчас там другая песня "вот-вот возьмут к себе", "лишь бы хуже не было", "мы не этого хотели-нас обманули".

Эх, ребята, вам бы школьную программу знать. Под старою телегою СССР умирали миллионами. Строителей коммунизма, доверчивых рабочих, которые хотели, чтобы вот убить всех буржуинов и забрать себе их дома.

Умирали от дизентерии, Боткина, гриппа, поноса, золотухи, отравлений, голода, туберкулеза, сифилиса, воспаления легких...

Родина бросала под телеги пачки рабочих, тихо и сладострастно мурча «здесь будет город-сад».

Знаете, в то, вот что за 8 лет "освобождения от хунты и укропов" превратилась часть технологически урбанизированного развитого Донбасса, не описать в стихах. Я бы кадры современных городов ОРДЛО каждый день на завтрак информационный подавала, чтобы те, кто мечтает "пожить по-русски" наслаждались видом этой самой жизни.

В 2014-м критическое большинство донбасян мечтало "пожить по-русски". Их мечта осуществилась!

И когда они ноют "мы не этого хотели, нас обманули" я спрашиваю - а что конкретно хотели, кто обманул и в чем?

Прячут глаза. Их мечты сегодня, урвать пенсии в Украине, получить пенсии в ОРДЛО, да еще и чтобы Путин заплатил за участие в выборах, ну, хоть 10 000 рублей. И гумка. И покормили бесплатно!

Они хотели, чтобы Россия вложила в Донбасс миллионы и сделала здесь Нью-Йорк, Силиконовую долину и Лас-Вегас, но с крестиками и православием. Чтобы шахтеры все советские люди, с почетом и грамотой, но в банке доллары и тачки-иномарки во дворах. Чтобы советские колбаса и хлеб, и газировка за 5 копеек с одним стаканом на всех, но, вот чтобы ничего не поменялось от Украины, и в отпуск в Египет и Турцию, но там, чтобы все на русском и с особым уважением.

Они хотели уничтожить Украину, чтобы доказать, доказать, доказать и отомстить. Каждый о своем, но в мечтах - реки крови. Они хотели быть все богатыми, но чтобы все равные и без олигархов. И чтобы богатыми стать в один день, когда расстреляют более богатых и их богатство раздадут им, более бедным, чтобы они стали более богатыми.

И в мечтах и желаниях донбасянина образца 2014-го не было ничего нового. Те же мечты рабочего, образца 1917-го, 1933-го, 1955-го. Забрать у сытого. Забрать у обутого. Лежать под телегой в луже собственной мочи и мечтать о городе-саде.

Что построили в ОРДДЛО за годы «маленькой угольной швейцарии», годы "свободы от укропов и нациков", годы "вместе с Россией"? Что?

Все в ОРДЛО: дороги, здания, ЖКХ, трубы, сети, шахты, заводы доживают последние дни. Здесь все изношено. Здесь все латается по-русски, скотчем и пластилином. Здесь на ремонты и восстановления списывают миллиарды с учетом "Украина потом все отстроит". Здесь воруют у своих, оставшихся там жить и поверивших "республике".

Поэтому сегодня личный и эмоциональный пост.

Знаете, я вот знала, что это произойдет. Оно нарастает, понимаете. Порывы водоносных систем. Порывы теплосетей. Ямы на асфальте. Выпадающие из городских маршруток люди. Обрыв лифта и жилом многоэтажном доме, и оставшаяся инвалидом женщина. Взрыв метана в частном секторе. Массовый вывоз шахтеров на шахты в Якутию. Мусорные кучи под второй этаж на кварталах. Дети, играющие в этих самых мусорных кучах. Безработица. Дипломы без знаний, которые не признают даже в РФ. Отсутствие специалистов. На их место все реже приходят те, кто получил дипломы без знаний. Все реже, потому что лучше уехать работать грузчиком, чем работать в ОРДЛО.

Все это просто погребает под собой некогда красивые города. Вторая Припять, но здесь пока еще живут люди.

Там тлен был без людей. Здесь в ОРДЛО страшнее. Здесь умирают люди и города, не замечая смерти друг друга.

И когда мы освободим этот край. Вернее, когда РФ просто уберется отсюда, как из Афгана, нам нечего будет здесь восстанавливать, как бы не орали "Украина обязана отстроить" местные, возможно еще остающиеся в живых люди.

Здесь все приходит в негодность. Все. Мораль. Совесть. Здания. Люди. Шахты.

И когда в 2014-м люди начали пожирать свой край, принеся его в жертву своей мечте полежать под старою телегою, то сейчас пришли бумеранги, и теперь земля уничтожает все, что ей мешает дышать.

6 сентября 2021 года шахте "Красный Партизан", Червонопартизанск, ОРЛО, Луганская область, оккупация, мои родные края (это город спутник возле Свердловска) оборвалась клеть. 9 шахтеров погибло сразу, 25 жизней под вопросом.

В соцсетях города говорят, что погибших больше, но нет информации даже по фамилиям. Все скрыто!

Клети не ремонтировали, как и не меняли троса, спусковые машины и «парашюты» с 2014-го года.

В ВГСЧ нет людей и специалистов.

В 2014-м я бы рыдала за погибшими, даже, если их не знала лично.

Наверное эмпатия накрыла бы меня и в 15-м, но просто от ужаса, что ждет мой город в оккупации, а не о жизнях. Сегодня... мне не жалко, не больно, просто констатация факта.

И, обсуждая новость, мы просто вспомнили, как один из наших друзей, который там работал, возбужденно рассказывал, как же будет хорошо с Россией, как ненавистно смотрел на нас, когда мы попытались спорить и рассказывать, что на РФ шахтерам ничего не светит, там закрыты шахты, нет бесплатного угля и льгот.

А еще вспомнили соседа Саню Волкова и его батальон «Волки» (танковый батальон РИМа-местные террористы и сепы), которые в 2014-м давили танками в степи еще живых, раненных пленных из наших украинских добробатов.

Он до войны работал бригадиром на шахте «Красный партизан», вся его бригада, как один, пошли в ополчение, хотя и числились на шахте ТОВ ДТЭК. За прогулы тогда поощряли, а не ругали.

Сейчас он начальник в «народной милиции» Свердловска, а бригада кто погиб, кто вернулся в шахту, кто выехал в РФ.

Но, вот собираются «помню-горжусь», трясут медальками «за Дебальцево», «за Иловайск», «за Свердловск».

Я знаю, сколько там на шахте работает террористов, которые разочаровались, навоевались, устали от войны, погорбатились на России, где им не дали пабагатому и вернулись на старые рабочие места, та как в «Миротворце» и сюда не могут выехать. Я много знаю!

Я живу с этой концентрированной болью и этими уже никому не нужными знаниями, почти без веры в сатисфакцию...

Короче, помер Максим ну и ... вы поняли.

«Темно свинцовоночие, и дождик толст, как жгут, сидят в грязи рабочие, сидят,

лучину жгут. Сливеют губы с холода, но губы шепчут в лад: «Через четыре года здесь будет город-сад!»...

То, во что они превратили свои шахты, которые «защищали от бандер и вуек, которые спустятся с гор, чтобы забрать шахты у шахтеров», то, что 7 лет еле работает без ремонта и модернизации, то, что в ОРДЛО ни разу не ввозили новое оборудование, а старое от работы которого которого зависит жизнь уже дышит на ладан, это они должны себе говорить, а не мы им.

Но, они еще ждут от России «вот-вот пабагатому» и не задают вопросов.

Нет, что-то будут делать, думаю, шахтеров достанут, возможно, пришлют отряды спасателей из Гуково. При Украине бы... Все, молчу! Не наше дело.

Думаю, что «угольные швейцарии» справятся с бедой сами. И еще и нас обвинят. Как же без танцев на костях и размахивания «укроДРГ». Уже по городу куча слухов, что некая женщина видела, как от шахты отъезжали украинские военные, которые разговаривали на НАТОвском языке и даже были там негры НАТО.

Ну, то такое. Хоть что-то стабильно!

Я не буду ерничать на тему «если бы не оборвались клети они бы пришли нас убивать». Смерть страшна, как и любая трагедия.

Пусть будет добрым к погибшим в шахте добрый Шубин!-наверное морально было бы правильно так. Хотя... все же во мне реальнее чувство абсолютного и концентрированного безразличия.

Наверное, это просто реальность и восприятие уже просто идет через личные шрамы... Каждый из нас волен в своем выборе. Просто напомню о том, что в РФ всегда цена жизни копейка!

И о жертвах аварий на предприятиях там обычно забывают на второй день.

Ну, и главное, что бы не брался построить советский человек, это всегда будет грязь под старой телегой, ну, или Гулаг.

Главное, товарищи строители больше огонька и азарта.

В «ДНР» возродят стройотряды для возведения жилья и шахт. Об этом азартно заговорили «власти» «ДНР». Возродить стройотряды хотят пока в рамках программы строительства индивидуальных жилых домов, но потом...

Об этом заявил «советник председателя правительства ДНР» Ян Гагин. По его словам, студентов планируется привлечь к строительству домов модульного типа с применением каркасной технологии. «Почему бы не обратиться к опыту старшего поколения времён Советского Союза, когда формировались стройотряды. Таким образом мы задействуем студентов строительных учебных заведений», - заявил представитель «правительства» «днр». Таким образом студенты могут возводить и своё будущее жильё, и работать на благо общества.

«Сливеют губы с холода, но губы шепчут в лад: «Через четыре года здесь будет город-сад!» Свела промозглость корчею - неважный мокр уют, сидят впотьмах рабочие, подмокший хлеб жуют. Но шепот громче голода - он кроет капель спад: «Через четыре года здесь будет город-сад!»

Олена СТЕПОВА для сайта группы "ИС"