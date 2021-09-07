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Змити в унітаз або з'їсти: ДБР назвало ТОП-5 спроб позбутися хабара при затриманні (фото)

  3   0 07.09.2021, 14:00 | Новости, Общество
Змити в унітаз або з'їсти: ДБР назвало ТОП-5 спроб позбутися хабара при затриманні (фото)

Фото: ГБР ДБР назвало найвинахідливіші способи заховати хабар при затриманні

Деякі чиновники примудрялися розривати купюри і розкидати їх по дорозі. Були й ті, хто брався поїдати купюри на очах у правоохоронців.

Державне бюро розслідувань зібрало незвичайний рейтинг спроб чиновників позбутися хабара при затриманні правоохоронцями. У топ потрапили епізоди з поїданням купюр і навіть спробою змити їх в унітаз. Про це повідомляє пресслужба відомства на сторінці в Facebook, інформує Фокус.

Перше місце ДБР віддало таким способам заховати доказ як розривання купюр і вживання їх в їжу.

Так, в Одесі під час затримання чиновник виправної колонії почав тікати, а отримані гроші рвав і розкидав по дорозі. Більш оригінально підійшов до цього питання чиновник у Хмельницькому - він не тільки рвав долари, а й запихав їх у рот, щоб з'їсти. Однак з'їсти вдалося не все - залишки також впали по дорозі. У зв'язку з цим співробітникам ДБР довелося по шматочках збирати розкидані купюри, проводити експертизу, щоб зібрати їх воєдино.

На другому місці - спроба змити гроші в каналізацію.

Співробітниця донецького управління Державної міграційної служби в Краматорську під час затримання вибігла в туалет і змила купюри в унітаз. Однак правоохоронцям все одно вдалося залучити чиновницю до відповідальності.

Третє місце зайняв хабарник, який викинув купюри з вікна.

Йдеться про харківського поліцейського, який намагався позбутися від грошей, викидаючи їх із вікна власного автомобіля під час погоні.

Четверте місце в ДБР віддали ще одній винахідливій спробі приховати гроші від очей правоохоронців.

В цьому випадку співробітникам відомства у Львівській області попався поліцейський, який намагався заховати хабар у морозильній камері холодильника, що належав відділенню поліції.

П'яте місце зайняв найпоширеніший спосіб - сказати, що гроші підкинули

"Найчастіше хабарники не можуть нічого придумати краще, ніж відхреститися від грошей", - заявили в Бюро.

Хабарі, вилучені співробітниками ДБР

Відзначимо, що поїдання хабарів практикують не тільки в Україні. У Росії співробітник управління МНС з'їв винагороду за приховування порушень правил пожежної безпеки. В цілому чиновнику вдалося проковтнути сім купюр по 5 тисяч рублів.

Також ми писали про те, як у Харкові правоохоронець намагався дати хабар слідчому ДБР для того, щоб уникнути покарання за інший подібний випадок корупції.

Фокус

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