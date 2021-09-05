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Эпидпоказатели четырех областей Украины не соответствуют "зеленому" уровню

  4   0 05.09.2021, 13:04 | Новости, Общество
Эпидпоказатели четырех областей Украины не соответствуют "зеленому" уровню

В Украине наблюдается ухудшение ситуации с распространением коронавируса. В четырех областях Украины показатель заболеваемости уже не соответствует "зеленой" зоне.

Об этом сообщают данные Министерства здравоохранения.

По данным министерства, по состоянию на 4 сентября уровень заболеваемости (норма - 75 больных на 100 тысяч населения) превышен в:

- Киеве - 107;

- Луганской области - 135;

- Херсонской области - 85;

- Черновицкой области - 169.

В то же время в Луганской, Львовской и Полтавской областях наблюдается высокая динамика уровня госпитализации пациентов с коронавирусом.

Добавим, Черновицкая область является лидером по уровню загруженности больничных коек с кислородом. Там по состоянию на 4 сентября заполнено 37,5% кислородных коек.

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