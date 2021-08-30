Назван симптом, сигнализирующий о высоком уровне холестерина в крови

Уровень общего холестерина считается нормальным при значении 4 ммоль/л.

Высокий уровень холестерина часто становится основной причиной проблем с сердцем и сосудами. Хотя в начале это состояние никак себя не проявляет, со временем оно может привести к сердечному приступу или инсульту, передает storinka.com.ua.

Международная группа медицинского страхования и здравоохранения Bupa рассказала об одном из характерных признаков повышенного холестерина, который может возникнуть во время занятий спортом. Речь идет о боли в икроножных мышцах во время тренировок, которая исчезает после отдыха.

Как отметили в BHS, уровень общего холестерина считается нормальным при значении 4 ммоль/л. Фактически, чем он ниже, тем лучше для здоровья, исключение - маркер липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), который считается «хорошим» холестерином. Если в крови скапливается слишком много «плохого» холестерина, на стенках артерий появляются жировые отложения, из-за которых ухудшается кровоток. В результате органы недополучают кислород для правильной работы со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Основными причинами повышения уровня холестерина считаются:

- диета с высоким содержанием насыщенных жиров;

- малоподвижный образ жизни;

- избыточный вес;

- слишком частое употребление алкоголя.