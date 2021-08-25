Владислав Ващук: Вопреки всему на свете – мы будем процветающей страной. С праздником тебя, Украина!

30 лет... Каждый год - как опровержение прогнозов знатных политологов и экспертов-государствоведов. Вопреки доставшемуся от совка менталитету сограждан. Вопреки логике, ожиданиям и советам "бывалых товарищей". Иногда просто вопреки здравому смыслу. Она состоялась.

Об этом в Facebook пишет украинский футболист Владислав Ващук, информирует UAINFO.org.

Живет. Крепнет. Развивается. Пусть не так быстро, как хотелось бы.

Ее путь идёт через потерянные жизни лучших из нас и слёзы их матерей. Наш флаг стал давно черно-красным от запекшейся крови...

Моя Украина. 30 лет назад вряд ли кто-то понимал, что же будет с нами. Да и Родиной своей считал Советский Союз.

Честно говоря, мечтавшие о вильной и незалежной, были всего лишь единицами на фоне миллионов. Остальным было пофиг.

СНГ, УССР, Таможенный союз... да хуже чем есть - быть уже не могло, казалось. Талоны на масло, на сахар и бензин. Тотальный дефицит. Тотальное безверие. Рушится империя, рушится строй... Народу тогда было все равно. Украина так Украина. Хуже не будет.

И в этом хаосе начала рождаться страна, в которую никто не верил, кроме кучки романтиков.

Страна, где не было возможности собрать всех воедино.

Что общего? Язык? Пфф... до сих пор больной вопрос. Вера? Ну такое... не в то время и не в том месте. История? Так не было такого, чтобы Украина была великим государством и вершила судьбы мира.

Тогда что???

Спустя 30 лет мы так и не пришли к общему мнению. Но я точно знаю, что все мы до единого уже давно ощущаем себя украинцами.

Теми, кто любит Украину такой, как есть. Гордится украинским характером, несгибаемостью и волей к победе.

Кто верит в то, что вопреки всему на свете - мы будем процветающей страной. Теми, кто знает, что для того, чтобы стать независимыми - прежде всего нужно много работать.

Кто знает, что не умрет ни слава, ни воля, что бы не происходило.

Кто не ждёт милостей от Всевышнего, но знает, что Бог с нами.

Теми, кто любит свою землю. Создаёт, творит, пашет. Отдаёт ей своё сердце и душу.

С праздником тебя, Украина! С юбилеем!

Добра, любви, процветания и мира нам всем!

Владислав ВАЩУК