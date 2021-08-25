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Кардиолог рассказала, как пережить жару людям со слабым сердцем

  4   0 25.08.2021, 03:05 | Новости, Общество
Кардиолог рассказала, как пережить жару людям со слабым сердцем

Высокая температура воздуха - серьезное испытание для сердца.

Кардиолог и терапевт Александр Сонин назвал способы сохранить здоровье и хорошее самочувствие в жаркую погоду, передает РБК.

«Пожалуйста, носите головные уборы. Они отражают свет, тепло и защищают вашу голову, ваш организм от перегрева <...> старайтесь избегать долгого нахождения на прямом солнечном свете», - заявил Сонин.

Он добавил, что прятаться от солнца необходимо тогда, когда ультрафиолетовый индекс наиболее высокий.

«Если вам приходится находиться под открытым солнцем и это для вас неизбежно, помните, что сейчас много магазинов, общественных пространств, торговых центров, где работают кондиционеры. Вам будет гораздо легче, если вы в течение дня зайдете на сорок минут, час или полтора часа в помещение, где есть кондиционер», - сообщил врач.

Специалист также отметил, что в жару нужно пить как можно больше жидкости, а приоритет стоит отдавать обычной воде.

«Именно вода поддерживает водно-электролитный баланс. В жару мы все сильно потеем, сильно теряем жидкость, и восполнение жидкости - это залог успеха. Избегайте употребления сладких лимонадов и газированных напитков», - заключил Сонин.

 

 

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