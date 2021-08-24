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В Украине за сутки зафиксировано 692 новых случая заболевания СOVID-19

  17   0 24.08.2021, 10:07 | Новости, Общество
В Украине за сутки зафиксировано 692 новых случая заболевания СOVID-19

За минувшие сутки, 23 августа 2021, выявили еще почти 700 случаев коронавируса в Украине. Больше всего зафиксировано в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что за сутки зафиксировали 692 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 54, медработников - 4). Кроме того, за вчера:

- госпитализировали - 410 человек;

- летальных случаев - 27;

- выздоровели - 345 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях.

При этом вчера на COVID протестировали:

- методом ПЦР - 17 236 человек;

- методом ИФА - 3 802 человека;

- экспресс-тестами - 14 820 человек.

За все время пандемии в Украине заболели более 2,275 млн человек, выздоровели 2,2 млн. Зафиксировано 53,5 тысячи летальных случаев.

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