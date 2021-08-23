В Украине 610 новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки выявили 610 новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев в Киеве и Черновицкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 425 человек; летальных исходов - 17; выздоровели - 434 человека. Вчера протестовали методом ПЦР - 10 642 человека, методом ИФА - 1493 лица, экспресс-тестами - 7496 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (164), Черновицкой (52), Одесской (51), Днепропетровской (44) и Запорожской (39) областях.

За все время пандемии в Украине:

- заболели - 2 275 171 человека;

- выздоровели - 2 201 433 лица;

- летальных случаев - 53 474.