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В Україні відзначають День Державного Прапора

  7   0 23.08.2021, 08:00 | Новости, Общество
В Україні відзначають День Державного Прапора

У понеділок, 23 серпня, в Україні відзначають День Державного Прапора.

Свято встановлено «на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України» згідно з Указом Президента від 23 серпня 2004 року, передає Укрінформ.

У 2009 році було внесено зміни до цього указу, й засновано щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.

Серед прапорів Київської Русі переважав червоний колір - найбільш зручний для сигналізації під час бою. Однак національний (державний) прапор у його сучасному розумінні, можна вважати, з'явився під час існування козацької держави. Найвідоміший із гетьманських прапорів пов'язують з ім'ям Богдана Хмельницького (він був білого кольору). Поєднання синього і жовтого кольорів на національному прапорі можна спостерігати з середини ХІХ ст.

У час «весни народів» 1848 року Головна руська рада проголосила загальноукраїнським гербом старовинний герб князів Романовичів. Львівські землі та Руське воєводство зображали золотого лева, що спирається на скелю, на блакитному тлі. У цей же час згідно з геральдичними звичаями усталилися поєднання жовтої та синьої смуг на прямокутному полотнищі. 

Утвердження ж синьо-жовтого прапора як державного відбулося із проголошенням Української Народної Республіки (УНР). Потім в історії України був період червоного «серпасто-молоткастого», а за синьо-жовтий саджали до в'язниць.

У новітні часи національний синьо-жовтий прапор уперше офіційно замайорів на ратуші міста Стрий 14 березня 1990 року. У Києві прапор було піднято над міською мерією пізніше - 24 липня 1990 року.

23 серпня 1991 року група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор у сесійну залу Верховної Ради, а вже 4 вересня його урочисто підняли над будівлею парламенту.

У Києві 23 серпня цього року ветерани АТО та ООС піднімуть на флагшток найбільший стяг. А 24 серпня на параді у День Незалежності військові нестимуть 30-метровий державний прапор.

Раніше до Дня прапора та 30-річчя Незалежності України на флагштоку найбільшого Державного Прапора встановили новий тризуб.

Укрінформ

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