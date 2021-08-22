На Луганщине построили телебашню для вещания на ОРДЛО

Доступ к украинскому теле- и радиоконтенту получат примерно 200 тысяч людей, проживающих за линией разграничения.

В Луганской области завершено строительство новой телебашни. Она будет транслировать на территорию оккупированных Донетчины и Луганщины каналы цифрового телевидения и радиоканалы. Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

"Важный шаг для информационного противодействия противнику. На Луганщине завершено строительство новой телебашни. Это стратегически важный объект для нашей страны", - написал Чернышов в Facebook.

Он добавил, что новая телебашня будет транслировать около 30 каналов цифрового телевидения и восемь радиоканалов, которые будут доступны жителями за линией разграничения.

"По предварительным подсчетам - это почти 200 тысяч людей, которые получат доступ к украинскому контенту", - подчеркнул министр.