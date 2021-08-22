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В Киеве поднимут самый большой флаг Украины

  7   0 22.08.2021, 09:35 | Новости, Общество
В Киеве поднимут самый большой флаг Украины

До этого в столице на флагштоке высотой около 90 метров установили новый трезубец. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

В Киеве поднимут на флагшток самый большой флаг Украины. Это сделают ветераны АТО/ООС в понедельник, 23 августа, в День Государственного Флага Украины, пишет Интерфакс-Украина.

До этого на флагштоке был установлен новый трезубец, имеющий поворотный механизм.

Сам флагшток - самый большой в стране. Его высота около 90 метров, весит он 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

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