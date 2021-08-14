Стало известно, сколько военных и техники примут участие в параде ко Дню независимости

В Киеве на Крещатике состоится парад к 30-й годовщине Дня независимости. В нем примут участие военные, самолеты, а также покажут оружие и технику.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, 24 августа на параде в центре столицы будет три колонны - пешая, воздушная и механизированная.

В этом году в военном параде примут участие:

- более 5 тысяч военных;

- более 50 летательных аппаратов;

- 400 единиц оружия и техники.

"Киевляне и гости города, если вы увидите на улицах столицы колонну мужественных, красивых военнослужащих, знайте - идут тренировки парадных расчетов ко Дню независимости Украины", - предупреждают в МВД,