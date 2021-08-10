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"Зарплата, відпустка і лікарняні – виключно на добру волю роботодавця", – юрист пояснила ризики для неофіційно працевлаштованих

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"Зарплата, відпустка і лікарняні – виключно на добру волю роботодавця", – юрист пояснила ризики для неофіційно працевлаштованих

  4   0 10.08.2021, 20:01 | Новости, Общество
"Зарплата, відпустка і лікарняні – виключно на добру волю роботодавця", – юрист пояснила ризики для неофіційно працевлаштованих

Відсутність офіційного працевлаштування несе низку ризиків для працівника. Серед них - затримка чи взагалі невиплата заробітної плати, а також відсутність мінімальних соціальних гарантій, передбачених законодавством.

Про це в ефірі українського телеканалу сказала юрист Лідія Карплюк, передає UAINFO.org.

"У разі, якщо працівник офіційно не оформлений, то він не може розраховувати на жодну передбачену законом гарантію. Приміром, часто неможливо розрахувати на виплату заробітної плати за один чи два місяці, також не може людина претендувати на жодні мінімальні гарантії, передбачені законодавством: оплачувану відпустку, виплату лікарняних тощо", - сказала вона.

За словами юриста, роботодавець також не сплачує податки за працівника, який офіційно не працевлаштований, що також у свою чергу несе ризики для нього.

"Не сплачуються податки та внески на соціальне страхування. Мова іде про страховий стаж, коли у разі втрати працездатності чи інвалідності людина не зможе отримати відповідне пенсійне забезпечення", - застерегла вона.

Лідія Карплюк порадила, що у разі відмови роботодавця офіційно працевлаштовувати працівника, необхідно звернутись до територіального управління Державної служби із питань праці, яка опікується питаннями контролю за дотриманням законодавства про працю.

"Звернення про таке порушення може стати підставою для проведення інспекційної перевірки, якими замаються інспектори з праці. І за результатами якої для посадових осіб організації може настати фінансова чи адміністративна відповідальність", - сказала вона.

Лідія Карплюк додала, що відповідальність за нелегальне працевлаштування окрім роботодавця та уповноважених державних органів несе і сам працівник, який має бути свідомим і повідомляти про порушення.

"Державні органи не можуть перевірити весь масштаб роботодавців, але якщо до них буде надходити інформація про порушення, то вони отримають пряму підставу у першу чергу перевірити того чи іншого суб'єкта", - завершила юрист.

UAINFO

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