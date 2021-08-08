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В Крыму российские силовики ворвались в храм ПЦУ

  7   0 08.08.2021, 14:30 | Новости, Общество
В Крыму российские силовики ворвались в храм ПЦУ

Настоятель храма осуществлял якобы незаконные действия, совершая молитву в помещении в несоответствие с российским законодательством.

В аннексированном Крыму представители "силовых структур" оккупационных властей ворвались в помещение мужского монастыря Святого Димитрия Солунского Православной церкви Украины во время богослужения в селе Балки Белогорского района. Об этом сообщает Голос Крыма в воскресенье, 8 августа.

Указано, что эти действия совершили следователи "Центра противодействия экстремизму" из Симферополя, руководителем которых является майор Владимир Гореванов.

Настоятеля монастыря архимандрита Дамиана заставили остановить утреннее богослужение. Свои действия силовики объяснили тем, что настоятель храма осуществляет якобы незаконные действия, совершая молитву в помещении в несоответствие с российским законодательством. Действуют они по решению "Министерства юстиции Республики Крым".

"Службу запретили проводить, всех заставили выйти во двор монастыря и начали составлять протоколы", - сообщил митрополит Климент Симферопольский и Крымский ПЦУ.

Мужской монастырь Святого Димитрия Солунского Православной церкви Украины Крыма является одним из семи приходских структур Православной Церкви Украины Крыма, остались и в дальнейшем осуществляют молебны в оккупированном Крыму.

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