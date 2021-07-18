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За сутки от COVID-19 привили более 50 тысяч украинцев

  6   0 18.07.2021, 11:06 | Новости, Общество
За сутки от COVID-19 привили более 50 тысяч украинцев

По данным Центра общественного здоровья, за сутки 17 июля в Украине прививки от коронавирусной инфекции получили 50 435 украинцев. Из них первую дозу - 34 079 человек, вторую дозу 16 356.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Прививка проводилась 179 мобильными бригадами по иммунизации, 354 пунктами прививки и 229 центрами вакцинации населения.

Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С начала кампании проведено всего 4 061 475 прививок. Одну дозу получили 2 638 939 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы - 1 422 536 человек.

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