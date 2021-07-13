Что такое "авансовый платеж" в счетах за коммуналку и зачем он нужен

Начиная с июля 2021 года, у жителей Киева появится новая графа в счетах за тепло и горячую воду – так называемый «авансовый платеж». По словам аналитика Ассоциации городов Украины Ярослава Рабошука, этот платеж – «исключительно добровольный».

Об этом рассказывает LIGA.net, информирует UAINFO.org.

При желании потребитель сможет авансом платить за тепло в летнее время, чтобы снизить свои расходы на коммуналку в период отопительного сезона, когда затраты максимально высокие.

Таким образом киевские власти надеются решить сразу две серьезных проблемы: обеспечить местные теплокоммунэнерго дополнительным доходом для подготовки к зиме и помочь потребителям сэкономить на коммуналке на фоне предстоящего повышения тарифов на тепло.

«Авансовый платеж» – пилотный проект КГГА. По его завершении, другие города будут анализировать результаты эксперимента и решать, вводить подобные платежи у себя или нет», – говорит Рабошук.

Как это работает?

«Авансовый платеж» – своеобразный способ экономии денег, уверяют в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сумма, оплаченная наперед потребителями, войдет как переплата в следующий платеж (при условии, что у потребителя нет долгов) и будет списана в счет оплаты за поставку тепла в зимний период.

Как объясняют в Центре коммунального сервиса, сумма «авансового платежа» формируется в соответствии с площадью отапливаемой квартиры и составляет треть от среднемесячной по городу стоимости отопления за предыдущий сезон. Для Киева это – 10,16 грн за квадратный метр.

Грубо говоря, если общая площадь квартиры – 50 квадратных метров, «авансовый платеж» за тепло в таком случае составит 508 грн. Эту сумму можно будет оплатить онлайн через интернет-банкинг или в личном кабинете Центра коммунального сервиса.

Насколько могут подорожать тарифы на тепло этой зимой?

По прогнозам замглавы КГГА Петра Пантелеева, в ближайшее время тарифы на отопление и горячую воду могут подскочить во всех городах страны на 30-40%. Этот же прогноз озвучили Рабошук из Ассоциации городов Украины.

Главная причина – переход в мае всех теплокоммуэнерго в стране на покупку газа на рыночных условиях, из-за отмены спецобязательств (или PSO, Public service obligation) для НАК Нафтогаз Украины продавать им топливо по льготной цене.

Отмена PSO, по словам Рабошука, привела к тому, что ТКЭ подписали годовой контракт на поставку газа с Нафтогазом по цене 7,4 грн за кубометр с условием 50% платежа авансом. Более того, к этим 7,4 грн стоит еще добавить тариф на распределение газа – около 2 грн за кубометр.

«Итоговая сумма – 9 грн за кубометр газа – на 2-5 грн больше, чем заложено в тарифы всех ТКЭ страны на отопление. Поэтому если ничего не делать, города будут вынуждены повышать для населения тарифы на отопление», – считает аналитик Ассоциации городов Украины.

К примеру, тариф Киевтеплоэнерго, по прогнозам КГГА, уже с 1 октября может вырасти в среднем на 13% и составить 2433,9 грн за 1 Гкал.