Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

23:50

Что такое "авансовый платеж" в счетах за коммуналку и зачем он нужен

21:56

Рада провалила легализацию медицинского каннабиса

21:04

ВОЗ не рекомендует комбинировать вакцины от COVID-19

20:01

CNN: Голливудского актера засудили за секс-переписку с несовершеннолетней

19:05

Джеки Чан хочет вступить в Компартию и заявил, что в Китае слишком много свободы

17:28

Байден збирається обговорити "Північний потік-2" з Меркель, – Псакі

16:00

Игорь Эйдман: Для Путина захват Украины – идея фикс. Он ради этого не остановится и перед большой войной

14:21

Секретарь СНБО Данилов может возглавить МВД после отставки Авакова – СМИ

13:00

В США заявили о рисках возникновения редкого неврологического заболевания после вакцинации Johnson & Johnson

11:30

Гармаш: Историк из Путина хреновенький. И, наверное, его опус можно было бы оставить без внимания, но важно понимать, какая каша варится в его голове

10:03

Розвилка Санду: Між реалізованим шансом на прорив Саакашвілі й втраченим шансом Зеленського – Андрій Миселюк

08:03

Будут ли украинцы платить НДС при продаже недвижимости — эксперт

07:01

Банковские ячейки должников будут вскрывать и пускать ценности с молотка

23:37

ЄС офіційно продовжив економічні санкції проти Росії через Україну

22:10

Кубок в постели и катание на животе: сборная Италии бурно отпраздновала триумф на Евро-2020. ФОТО, ВИДЕО

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Что такое "авансовый платеж" в счетах за коммуналку и зачем он нужен

  8   0 13.07.2021, 23:50 | Новости, Общество
Что такое "авансовый платеж" в счетах за коммуналку и зачем он нужен

Начиная с июля 2021 года, у жителей Киева появится новая графа в счетах за тепло и горячую воду – так называемый «авансовый платеж». По словам аналитика Ассоциации городов Украины Ярослава Рабошука, этот платеж – «исключительно добровольный».

Об этом рассказывает LIGA.net, информирует UAINFO.org.

При желании потребитель сможет авансом платить за тепло в летнее время, чтобы снизить свои расходы на коммуналку в период отопительного сезона, когда затраты максимально высокие.  

Таким образом киевские власти надеются решить сразу две серьезных проблемы: обеспечить местные теплокоммунэнерго дополнительным доходом для подготовки к зиме и помочь потребителям сэкономить на коммуналке на фоне предстоящего повышения тарифов на тепло.

«Авансовый платеж» – пилотный проект КГГА. По его завершении, другие города будут анализировать результаты эксперимента и решать, вводить подобные платежи у себя или нет», – говорит Рабошук.

Как это работает?

«Авансовый платеж» – своеобразный способ экономии денег, уверяют в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сумма, оплаченная наперед потребителями, войдет как переплата в следующий платеж (при условии, что у потребителя нет долгов) и будет списана в счет оплаты за поставку тепла в зимний период.

Как объясняют в Центре коммунального сервиса, сумма «авансового платежа» формируется в соответствии с площадью отапливаемой квартиры и составляет треть от среднемесячной по городу стоимости отопления за предыдущий сезон. Для Киева это – 10,16 грн за квадратный метр.

Грубо говоря, если общая площадь квартиры – 50 квадратных метров, «авансовый платеж» за тепло в таком случае составит 508 грн. Эту сумму можно будет оплатить онлайн через интернет-банкинг или в личном кабинете Центра коммунального сервиса.

Насколько могут подорожать тарифы на тепло этой зимой?

По прогнозам замглавы КГГА Петра Пантелеева, в ближайшее время тарифы на отопление и горячую воду могут подскочить во всех городах страны на 30-40%. Этот же прогноз озвучили  Рабошук из Ассоциации городов Украины.

Главная причина – переход в мае всех теплокоммуэнерго в стране на покупку газа на рыночных условиях, из-за отмены спецобязательств (или PSO, Public service obligation) для НАК Нафтогаз Украины продавать им топливо по льготной цене.

Отмена PSO, по словам Рабошука, привела к тому, что ТКЭ подписали годовой контракт на поставку газа с Нафтогазом по цене 7,4 грн за кубометр с условием 50% платежа авансом. Более того, к этим 7,4 грн стоит еще добавить тариф на распределение газа – около 2 грн за кубометр.

«Итоговая сумма – 9 грн за кубометр газа – на 2-5 грн больше, чем заложено в тарифы всех ТКЭ страны на отопление. Поэтому если ничего не делать, города будут вынуждены повышать для населения тарифы на отопление», – считает аналитик Ассоциации городов Украины.

К примеру, тариф Киевтеплоэнерго, по прогнозам КГГА, уже с 1 октября может вырасти в среднем на 13% и составить  2433,9 грн за 1 Гкал.

Лента статей

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (272)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]