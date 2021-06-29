Ученые рассказали, как действует комбинация вакцин Pfizer и AstraZeneca против коронавируса

Смешанное введение двух вакцин Pfizer и AstraZeneca показало лучшее противодействие COVID-19. Такая комбинация препаратов дало высокую концентрацию антител против коронавируса.

Ученые из Оксфорда (Британия) пояснили, что сперва вводится AstraZeneca, а спустя четыре недели Pfizer, пишет Reuters.

Профессор Мэтью Снейп сказал, что результаты исследований можно использовать для придания гибкости развертыванию вакцины. Однако данных пока недостаточно, чтобы рекомендовать более широкий отход от клинически утвержденных графиков вакцинации.

"Конечно, обнадеживает то, что эти антитела и Т-клеточные ответы хорошо смотрятся при смешанном графике ввода вакцин", - отметил он.

Добавим, что самый высокий показатель антител наблюдался у людей, получавших две дозы вакцины Pfizer, причем оба смешанных режима давали лучший иммунный ответ, чем две дозы вакцины AstraZeneca.

Введение AstraZeneca, за которым последовала Pfizer, вызывал наилучшие Т-клеточные ответы, а также более высокий ответ антител, чем Pfizer, за которым следовала AstraZeneca.

В испытании участвовали 830 добровольцев в возрасте 50 лет и старше, и они тестировали вакцины только против варианта, впервые выявленного в Ухане, Китай. По словам Снейпа, дальнейшие испытания против дополнительных штаммов коронавируса могут быть полезны для информирования о том, какие вакцины и комбинации могут быть использованы в новых прививках. Дальнейшие исследования программы будут посвящены комбинированию вакцин от Moderna и Novavax.

Добавим, что ранее Министерство здравоохранения Украины обнародовало состав вакцин против коронавируса. Так, вакцина AstraZeneca (торговые названия Covieshield и SK Bio) состоит из модифицированного аденовируса (содержит специфический белок коронавируса, который и вызывает иммунную реакцию), L-гистидина или его гидрохлорит моногидрата, ЭДТА, хлорида магния, этанола, полисорбата 80, хлорида натрия, сахарозы, воды для инъекций.

В состав вакцины Pfizer входят мРНК, липидные частицы, фосфолипид, дигидраты фосфатов натрия и калия, хлориды натрия и калия, сахароза, вода для инъекций.

Обозреватель