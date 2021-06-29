Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

20:08

Ученые рассказали, как действует комбинация вакцин Pfizer и AstraZeneca против коронавируса

19:03

Куди зникла княгиня Монако Шарлін? Таємниці монакського палацу

18:01

Кочетков: Никакие Филины друзья, вроде обязанного ему по жизни Владимира Зеленского, не могут его из запретного списка самовольно исключать

17:00

Принц Чарльз отказался идти на открытие памятника принцессе Диане – Express

15:58

Из 161 статьи Конституции Украины на сегодня системно и последовательно нарушаются 125 статей – Руслан Бортник

14:59

Киркорова, кстати, можно включить вместо Медведчука в ТКГ. Потому что он тоже Путина знает – журналист

14:01

Родичі "слуги народу" Миколи Тищенка причетні до відмивання грошей у будівництві – Bihus.Info

13:01

"Віримо в них і вболіваємо". Зеленський поспілкувався з футболістами української збірної напередодні матчу зі Швецією. ФОТО

11:57

У Євросоюз не пускають щеплених вакциною Covishield, – Reuters

10:56

Боюся, замість економічного зростання у нас буде велика біда, – Олена Кондратюк пропонує заслухати в Раді Шмигаля щодо запуску ринку землі

10:00

Россия развалится через 10 лет – политолог

09:00

Окупанти минулої доби двічі зривали "тишу" у зоні ООС – поранений український боєць

08:09

Фелиш пропустит два месяца из-за травмы

07:10

Мадонна с дочкой удивили откровенными образами

06:11

Названы углеводные продукты, которые не вредят фигуре

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
        

Ученые рассказали, как действует комбинация вакцин Pfizer и AstraZeneca против коронавируса

  4   0 29.06.2021, 20:08 | Новости, Общество
Ученые рассказали, как действует комбинация вакцин Pfizer и AstraZeneca против коронавируса

Смешанное введение двух вакцин Pfizer и AstraZeneca показало лучшее противодействие COVID-19. Такая комбинация препаратов дало высокую концентрацию антител против коронавируса.

Ученые из Оксфорда (Британия) пояснили, что сперва вводится AstraZeneca, а спустя четыре недели Pfizer, пишет Reuters.

Профессор Мэтью Снейп сказал, что результаты исследований можно использовать для придания гибкости развертыванию вакцины. Однако данных пока недостаточно, чтобы рекомендовать более широкий отход от клинически утвержденных графиков вакцинации.

"Конечно, обнадеживает то, что эти антитела и Т-клеточные ответы хорошо смотрятся при смешанном графике ввода вакцин", - отметил он.

Добавим, что самый высокий показатель антител наблюдался у людей, получавших две дозы вакцины Pfizer, причем оба смешанных режима давали лучший иммунный ответ, чем две дозы вакцины AstraZeneca.

Введение AstraZeneca, за которым последовала Pfizer, вызывал наилучшие Т-клеточные ответы, а также более высокий ответ антител, чем Pfizer, за которым следовала AstraZeneca.

В испытании участвовали 830 добровольцев в возрасте 50 лет и старше, и они тестировали вакцины только против варианта, впервые выявленного в Ухане, Китай. По словам Снейпа, дальнейшие испытания против дополнительных штаммов коронавируса могут быть полезны для информирования о том, какие вакцины и комбинации могут быть использованы в новых прививках. Дальнейшие исследования программы будут посвящены комбинированию вакцин от Moderna и Novavax.

Добавим, что ранее Министерство здравоохранения Украины обнародовало состав вакцин против коронавируса. Так, вакцина AstraZeneca (торговые названия Covieshield и SK Bio) состоит из модифицированного аденовируса (содержит специфический белок коронавируса, который и вызывает иммунную реакцию), L-гистидина или его гидрохлорит моногидрата, ЭДТА, хлорида магния, этанола, полисорбата 80, хлорида натрия, сахарозы, воды для инъекций.

Состав вакцины AstraZeneca

В состав вакцины Pfizer входят мРНК, липидные частицы, фосфолипид, дигидраты фосфатов натрия и калия, хлориды натрия и калия, сахароза, вода для инъекций.

Состав вакцины Pfizer

Обозреватель

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (709)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]