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Совет ЕС одобрил подписание с Украиной соглашения об "открытом небе"

  7   0 28.06.2021, 15:02 | Новости, Общество
Совет ЕС одобрил подписание с Украиной соглашения об "открытом небе"

Совет ЕС одобрил подписание с четырьмя странами Соглашения о совместном авиационном пространстве. В частности, с Украиной, Арменией, Катаром и Тунисом.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"Сегодня Совет дал добро на подписание трех соглашений об авиации соседства - с Украиной, Арменией и Тунисом, а также соглашения о воздушном транспорте с Катаром", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные соглашения откроют рынок воздушных перевозок, предлагая новые возможности как для потребителей, так и для операторов.

"Три соглашения о соседстве снимут рыночные ограничения в отношении соседних стран ЕС и присоединят эти страны к внутреннему авиационному рынку ЕС, так как они примут авиационные стандарты ЕС и будут применять авиационные правила ЕС", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что решения по Украине, Армении и Катару позволяют применять соглашение на временной основе до завершения процедур, необходимых для его вступления в силу.

Ожидается, что соглашения будут подписаны осенью этого года, а после ратифицированы каждым государством-членом, Союзом и другой стороной.

Изначально предполагалось, что соглашение между Украиной и ЕС об открытом небе может быть подписана до конца 2020 года. Однако после подписание документа отсрочили.

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